Собчак назвала причину смерти топ-менеджера ЦУМа Аллы Вербер

Москва, 6 августа. Фешн-директор московского ЦУМа и вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер скончалась от сепсиса в итальянском городе Форте-дей-Марми, об этом сообщила светская львица, телеведущая Ксения Собчак.

По словам Собчак, Вербер стало плохо накануне вечером после ужина, ее доставили в больницу Форте-дей-Марми.

«Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом сепсис — заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за ее жизнь прилетели израильские врачи», — сообщила Собчак.

Телеведущая добавила, что сейчас в Италии находятся дочь Вербер и ее внуки. Родные бизнес-леди в шоке от скоропостижной кончины Вербер на 62-м году жизни, они пребывают в тяжелом психологическом состоянии.

«Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких, а мы и не знали. Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Barvikha Luxury Village и видела успешную и яркую женщину», — добавила телеведущая.

Ранее у Вербер диагностировали рак крови третьей степени, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Она заслужила титул одной из самых успешных бизнес-леди страны, будучи байером и фэшн-директором ЦУМа.

Отметим, топ-менеджера ЦУМа сгубила болезнь российской певицы Юлии Началовой. Ранее, 11 марта 2019 года, в возрасте 38 лет от сепсиса скончалась Началова. Московские медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. Кроме того, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру.