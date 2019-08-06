В Ачинске отменен режим ЧС после взрыва и пожара на складе вблизи города. События дня. ФАН-ТВ

Незаконные вырубки под Иркутском Лесные пожары в России вызваны не только беспечностью, но и умышленными поджогами. Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что за огненной стихией, вероятно, скрываются незаконные вырубки. Они уже выявлены в Иркутской области, но масштаб проблемы еще предстоит оценить. Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит более 2 млн га, но за неделю авиация потушила примерно четверть. О том, что человек — одна из главных причин российских пожаров, в МЧС заявили еще накануне. Но речь все же шла о факторе неосторожности. Неделю назад премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и другим ведомствам проверить другую версию — о намеренных поджогах для сокрытия преступлений. А ведь щепки уже давно летят с самых высоких чинов. В июня оперативники арестовали Сергея Шеверду — министра лесного хозяйства в Иркутской области. По версии следствия, он не без помощи служебного положения продавал заповедный лес под видом санитарной вырубки. К этому делу привлечены еще несколько фигурантов из других профильных «лесных ведомств». И, не исключено, что список уголовников совсем скоро пополнится.

Режим ЧС в Ачинске отменен Внимание россиян приковали не только природные пожары, но и техногенные. В городе Ачинск Красноярского края отменен режим ЧС: военные сократили опасную зону с 15 до 7 км от эпицентра ЧП. Местные жители могут возвращаться домой. Накануне вблизи города прогремел взрыв на военном складе. По данным следствия, в ходе погрузочных работ с боеприпасами начался пожар, который вызвал подрыв снарядов. Один человек погиб, не менее восьми пострадали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас в Ачинском районе находятся власти региона, сотрудники МЧС и военные: «Сюда прибывают саперы, мы рекомендуем всем жителям и района, и города Ачинска внимательно следить за ситуацией. При обнаружении каких-то подозрительных предметов, сообщать об этом по телефонам горячей линии», — заАлександр Усс, губернатор Красноярского края «На данный момент арсенал никакой угрозы для города и ближайшего населенного пункта Каменки не представляет в том виде, в каком он был изначально вчера», — Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны России За последние сутки эвакуация затронула более 16 тыс. человек в Ачинске и близлежащих поселках, в том числе Каменку, расположенную в 5 км от военной части. Многие жители, не дожидаясь автобусов, покинули район самостоятельно. Оперативники еще планируют осмотреть место происшествия по окончании всех работ.