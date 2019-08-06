В Ачинске отменен режим ЧС после взрыва и пожара на складе вблизи города. События дня. ФАН-ТВ

Незаконные вырубки под Иркутском
Лесные пожары в России вызваны не только беспечностью, но и умышленными поджогами. Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что за огненной стихией, вероятно, скрываются незаконные вырубки. Они уже выявлены в Иркутской области, но масштаб проблемы еще предстоит оценить. Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит более 2 млн га, но за неделю авиация потушила примерно четверть. О том, что человек — одна из главных причин российских пожаров, в МЧС заявили еще накануне. Но речь все же шла о факторе неосторожности. Неделю назад премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и другим ведомствам проверить другую версию — о намеренных поджогах для сокрытия преступлений. А ведь щепки уже давно летят с самых высоких чинов. В июня оперативники арестовали Сергея Шеверду — министра лесного хозяйства в Иркутской области. По версии следствия, он не без помощи служебного положения продавал заповедный лес под видом санитарной вырубки. К этому делу привлечены еще несколько фигурантов из других профильных «лесных ведомств». И, не исключено, что список уголовников совсем скоро пополнится.
Режим ЧС в Ачинске отменен
Внимание россиян приковали не только природные пожары, но и техногенные. В городе Ачинск Красноярского края отменен режим ЧС: военные сократили опасную зону с 15 до 7 км от эпицентра ЧП. Местные жители могут возвращаться домой. Накануне вблизи города прогремел взрыв на военном складе. По данным следствия, в ходе погрузочных работ с боеприпасами начался пожар, который вызвал подрыв снарядов. Один человек погиб, не менее восьми пострадали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас в Ачинском районе находятся власти региона, сотрудники МЧС и военные:
«Сюда прибывают саперы, мы рекомендуем всем жителям и района, и города Ачинска внимательно следить за ситуацией. При обнаружении каких-то подозрительных предметов, сообщать об этом по телефонам горячей линии», — заАлександр Усс, губернатор Красноярского края
«На данный момент арсенал никакой угрозы для города и ближайшего населенного пункта Каменки не представляет в том виде, в каком он был изначально вчера», — Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны России
За последние сутки эвакуация затронула более 16 тыс. человек в Ачинске и близлежащих поселках, в том числе Каменку, расположенную в 5 км от военной части. Многие жители, не дожидаясь автобусов, покинули район самостоятельно. Оперативники еще планируют осмотреть место происшествия по окончании всех работ.
Турецкая операция в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую стадию войны с терроризмом на Ближнем Востоке. Анкара планирует наконец избавить от боевиков северную Сирию, где находится многострадальная провинция Идлиб. Но, похоже, стороны конфликта вновь запутаются, отличая «радикальную» оппозицию от «умеренной». Глобальная цель турецкой кампании — победа над курдами, которых вооружают США. К слову, сами Штаты ожидаемо выступили против операции Эрдогана. Но именно их политика во многом и привела к разрухе в Идлибе:
«Американцы, по сути, говорят: «Вот есть террористы «хорошие», а вот есть «плохие», но сколько мы ни обращались к ним с предложениями развести эти стороны и объяснить, как они делят врагов Сирии на «умеренных» и «радикальных» — ничего внятного они сказать не могли», — Андрей Кошкин, военный эксперт
Очевидно, что больше всех от этого страдает Сирия. Она в свою очередь ни действия США, ни Турции в регионе законными не считает. Сейчас Дамаск ведет масштабные боевые действия в приграничной Идлибу провинции Хама. Но пока этого явно недостаточно, чтобы положить конец войне. По крайней мере, до тех пор, пока третьи силы в стране преследуют свои политические интересы.