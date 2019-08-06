Миронов призвал расследовать зарубежное вмешательство в выборы после беспорядков в столице

Москва, 6 августа. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой создания парламентской рабочей группы для расследования возможного вмешательства в выборы в России извне.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российский МИД намерен направить официальные обращения властям США и Германии в связи с вмешательством их дипломатов и государственных СМИ в выборы в России. По ее словам, посольство США в РФ, а также немецкие государственные СМИ были вовлечены в несанкционированные акции, которые состоялись в Москве 27 июля и 3 августа.

По словам Миронова, он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением созвать внеочередное заседание совета парламента, в ходе которого будет обсуждаться создание рабочей группы для расследования возможного вмешательства в российские выборы.

«У нас есть возможность изучить эти материалы, о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в Российской Федерации, иными словами вмешательства в наши внутренние дела», — пояснил Миронов.

Он также добавил, что в состав рабочей группы должны войти представители всех фракций Госдумы.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись незаконные митинги, организованные «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды одиозного блогера Алексея Навального.

Организаторами несогласованных акций выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь, а также другие так называемые «оппозиционеры». Поводом для проведения митингов стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать сторонников Навального в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы из-за подделки избирательных документов.

В подписных листах «оппозиционеров» было обнаружено большое количество поддельных подписей, а также автографы несуществующих и умерших жителей Москвы.Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах всех «независимых кандидатов» из команды Навального были обнаружены «мертвые души». При этом в конце июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других сторонников Навального.