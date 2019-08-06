Экономист оценил решение Киева по компенсации дефицита российского дизтоплива

На Украине российское дизельное топливо будет заменено поставками из Белоруссии и Евросоюза, что, в свою очередь, снимает угрозу дефицита дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, говорит представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Герус подчеркивает, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25%, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.

«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», — сообщил Герус на брифинге по итогам совещания об обеспечении энергобезопасности.

Кроме того, будут увеличены поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза, добавил он. Украинские нефтеперерабатывающие заводы, по словам Геруса, показывают незначительный рост производства.

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», — сказал представитель президента Украины.

Герус пообещал, что в сентябре будут дополнительные поставки нефтепродуктов по морю и с Мозырского НПЗ.

На Украине давно получают нефтепродукты из Белоруссии и рассчитывают получать их больше, считает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Россия, учитывая, что она поставляет много нефти на мировой рынок, на этот процесс повлиять не может. Также большого роста цен на Украине, возможно, не будет. Но цены на дизтопливо зависят и от места доставки. Если энергоресурсы будут доставляться в западные или северные части Украины, то там роста цен не будет. Что касается центральной, южной и восточной части страны, то здесь цены могут немного подняться», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее на рынке нефтепродуктов место России в качестве поставщика могут занять, говорит экономист.

«Белорусы энергично начнут продавать больше нефти. Это сложная ситуация. Одно дело, когда Беларусь была солидарна с Россией, а другое дело, когда она будет зарабатывать на этой ситуации. Поэтому некоторое повышение цен в регионах Украины возможно. Таким образом начальство Украины выполнит свой политический план», — сообщил эксперт.

Если не Белоруссия, то страны европейского союза будут поставлять им дизтопливо, полагает Колташов.

«В таком случае оно будет дороже, так как это переход на новые схемы и срочный запрос на большие объемы. Все это будет влиять на ценник. Поставщики постараются на этом заработать. Но для Украины большую угрозу представляет общее следование этим курсам ухудшения отношений с Россией. Их спецпошлины на ввоз дизельного топлива из России приведут к отказу от импорта определенной группы украинских товаров в РФ. Это может привести к затуханию торговли, которая ранее росла. В этой ситуации они ничего не выигрывают. Тем более вместе с этим Владимир Зеленский подготовил план экономических реформ, которые соответствуют всем рецептам Международного валютного фонда. Однако в любом случае они будут нести серьезные экономические потери, продолжая процесс разрушения торговых связей с Россией», — сообщил экономист.

С 1 августа украинское правительство ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Крупнейшие импортеры уже высказали мнение, что прекратят из-за этого поставки из России.