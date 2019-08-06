Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов из-за твитов Трампа

Вашингтон, 6 августа. Богатейшие люди мира за день потеряли около 117 млрд долларов из-за паники на рынке, вызванной твитами президента США Дональда Трампа.

Сперва хозяин Белого дома пообещал поднять пошлины на китайские товары, развивая развязанную им торговую войну против КНР. Итогом этого заявления стало обрушение курса юаня до десятилетнего минимума. Трамп счел это намеренной валютной манипуляцией со стороны китайских властей, о чем не замедлил сообщить в Twitter, чем усугубил ситуацию уже в своей стране. Объятые паникой фондовые рынки США начали играть на понижение, потеряв 700 млрд долларов, сообщает «Царьград».

Падение акций крупнейших компаний нанесло серьезный ущерб капиталу 21 предпринимателя, которые входят в список 500 богатейших людей мира. Больше всех потерял владелец Amazon Джефф Безос. Твиты Трампа стоили ему 3,4 млрд долларов долларов. На втором месте оказался глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, который лишился 3 млрд долларов. За ним идут основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. Оба потеряли более 2 млрд долларов.

Напомним, что ранее Трамп, который обвиняет КНР в нечестной торговле и краже интеллектуальной собственности, заявил о готовности ввести торговые пошлины на китайские товары. Аналогичные шаги американский президент намерен предпринять против Евросоюза, который, по его словам, «обдирает» Америку еще хуже Китая. И Пекин, и Брюссель заявили, что предпримут ответные меры, если Трамп реализует свои угрозы.