Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 6 августа.

Политолог Михаил Гончар заявил, что учения НАТО Sea Breeze-2019 в черноморской акватории закончились победой России. Украинский политолог рассказал о провале учений НАТО в Черном море из-за России.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Слугина выложила романтические фотографии с Архипом Глушко, сыном Наташи Королевой и Тарзана. Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана.

Генсек НАТО Столтенберг назвал «причину» возвращения Крыма в состав России. Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России.

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в канадском городе Торонто. Один раненый находится в критическом состоянии. Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто.

Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией. В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Британии.

Корреспондент ФАН встретился с главой пресс-службы НМ ДНР и обсудил вопросы, стоящие на повестке дня в регионе и вокруг него. Даниил Безсонов рассказал, что делают с Украиной США.

Лиза Галкина демонстрировала любовь к отцу еще в полтора года. Ролик с маленькой девочкой опубликован в Instagram. Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала любовь к отцу.

В Королевстве уверены, что это может привести к печальным последствиям. Британия обеспокоена выходом США из ДРСМД.

Фотография исхудавшей певицы Марии Хлебниковой встревожила пользователей. Метов опубликовал фото с исхудавшей Хлебниковой.