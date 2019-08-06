В США заявили, что рассматривают все варианты свержения Мадуро

Вашингтон, 6 августа. США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро [власти] в Венесуэле», — сказано в распространенном заявлении Гришэма.

В январе текущего года спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо в ходе организованных его сторонниками беспорядков объявил себя временным главой государства. Самопровозглашенного президента поддержали США, Канада, некоторые страны ЕС и союзники Вашингтона в Латинской Америке.

США оказывают Гуайдо, самовольно приписавшего себе президентскую должность, не только финансовую поддержку, но и информационную. Западная пресса активно распространяет фейки, при этом даже не пытаясь подтвердить информацию фактами. Все вбросы разваливаются спустя несколько часов после публикации.

В конце января, спустя несколько дней после провальной попытки госпереворота в Венесуэле, агентство Reuters распространило фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Агентство утверждало, что якобы она прибыла в Венесуэлу. Позже этот вброс опровергли в Москве и Каракасе, а также сами издания, распространившие его.

Отметим, что в стране на законном основании, по приглашению Каракаса находятся российские специалисты. Они помогают местной армии готовить персонал для обслуживания купленной российской техники, об этом неоднократно заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому в отношении находящейся в американской юрисдикции собственности правительства Венесуэлы должны быть введены дополнительные санкции. Блокировка коснется активов всех ведомств, которые входят в правительство Венесуэлы, Центрального банка латиноамериканской страны и государственной нефтяной компании PDVSA.

Кроме того, сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) собирается направить 42 миллиона долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы. Эти средства изначально предназначались для борьбы с нелегальной миграцией, их планировалось передать странам Центральной Америки.