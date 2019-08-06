Кузнецова оценила иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на незаконный митинг

Москва, 6 августа. Необходимо выяснить правовые основания для иска о лишении прав родителей, которые взяли малолетнего ребенка на незаконный митинг так называемой «оппозиции» 27 июля в Москве. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, «лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку».

«Важно понять правовые основания составления данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Москве потребовала лишить родительских прав участников несанкционированного публичного мероприятия в столице 27 июля, которые пришли туда с годовалым ребенком. Напомним, тогда волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин, который дирижировал беспорядками, чтобы беспрепятственно скрыться от правоохранителей, взял младенца из рук семейной пары, используя ребенка как живой щит.

Поводом для проведения несанкционированных акций стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь процент липовых подписей достиг практически 15%, хотя закон допускает только 10% «брака». Кроме того, в ее подписных листах нашли фамилии мертвецов. А в одной из столичных квартир полицейские обнаружили настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей в поддержку Соболь.

Отметим, к настоящему моменту в отношении Соболь уже возбудили два административных дела по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два — по статье 19.3 за неисполнение законных требований правоохранительных органов. Также Соболь является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избирательного комитета.

Реального наказания Соболь пытается избежать, прикрываясь своей малолетней дочерью. Но самое интересное, что соратница Навального не принимает совершенно никакого участия в ее воспитании — приходит домой поздно, уходит рано или вообще остается ночевать на работе. Соболь прикрывается собственным ребенком в «политической борьбе», используя его для избежания наказания и для давления в соцсетях.