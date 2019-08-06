Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Москва, 6 августа. Чертановский районный суд признал Юлию Галямину виновной в участии в незаконном митинге в Москве. Ее арестовали на 15 суток, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Галямину арестовали по статье КоАП об участии в несанкционированном митинге, который мешал функционированию объектов жизнеобеспечения, перемещению транспорта и движению пешеходов. Соратница блогера Алексея Навального проведет под стражей 15 суток, как этого требует статья 20.2 часть 6.1 КоАП РФ.

30 июля Хорошевский районный суд Москвы арестовал Галямину на 10 суток за организацию незаконного митинга в центре столицы.

Галяминой, как и другим соратникам Навального, было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за превышения порога брака в подписных листах. В предъявленных документах было выявлено большое число подделок и «мертвых душ». В подписных листах в поддержку Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком. Во время подписной кампании в одной из столичных квартир была выявлена целая «фабрика» по подделке документов.

Несостоявшийся кандидат в ответ стала призывать своих сторонников к нарушению порядка и давлению на ЦИК. Галямина требовала от москвичей выйти на улицы и присоединиться к несанкционированным митингам.