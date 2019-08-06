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Эксперты назвали самые популярные у туристов города России

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Эксперты назвали топ-10 туристических городов РоссииМосква, 6 августа. Эксперты сайта «ТурСтат» определили самые посещаемые российские города. Примечательно, что курорты не попали в топ-10 городов России по числу туристов на одного местного жителя.

Топ российских городов по посещению туристами составили по результатам исследования аналитического турагентства. В ходе него были соотнесены ежегодное количество туристов и численность населения каждого из городов. В рейтинг вошли только малочисленные города.

Седьмую строчку рейтинга занял Сергиев Посад, в котором на одного жителя приходится 18 туристов, а на всех проживающих в городе людей — два миллиона туристов. Первое место досталось Плесу, где ежегодно на одного местного жителя приходится 173 туриста. Кроме того, в топ-10 вошли малые города в Ленинградской и Нижегородской областях, в Татарстане, а также населенные пункты Золотого кольца, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что российские курорты не вошли в рейтинг, так как учитывались только малые города России. Также известно, что Сергиев Посад и Звенигород являются лучшими городами Подмосковья по историческому и культурному наследию.

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