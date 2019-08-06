Москва, 6 августа. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

На ролике Глюкоза по телефону интересуется у супруга, который отдыхает с детьми в Испании, знает ли он о том, что они разводятся. Новость, кажется, шокирует бизнесмена, и он спрашивает у пока еще жены, когда это произойдет.

«Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще — одного тебе, другого мне», — приводит слова певицы «Вечерняя Москва».

Артистка отмечает, что сложнее дело в их семье обстоит с питомцами. Однако Глюкоза допускает, что может подарить супругу попугая. Муж спешит отказаться от такого предложения, поясняя, что птица слишком громко кричит.

Пара, обсуждая подробности «развода», пришла к выводу, что все получит тот, кто первым доберется до дома.

Александр Чистяков, судя по картинке на экране телефона супруги срывается с места, Глюкоза следом бросает туфли и тоже пускается в бега, передает «Пятый канал».

Очевидно, что видео было снято в шутку. Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом, высмеяв слухи об их разводе.

«Глюкоза с Сашей действительно разводятся, — подписал ролик Собчак. — Ведь анонимные «Телеграм»-каналы врать не будут».

Напомним, слухи о расставании пары появились после того, как Глюкоза появилась на музыкальном фестивале «Жара» без обручального кольца. Глюкоза и Александр Чистяков в браке уже 13 лет, они воспитывают двух дочек — Веру и Лидию