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Брюссель призвал Россию и США начать переговоры по многостороннему ДРСМД

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Брюссель призвал Россию и США начать переговоры по многостороннему ДРСМД

Брюссель, 6 августа. Глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала Россию и США начать переговоры по формированию нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По ее словам, условный ДРСМД-2 должен быть многосторонним соглашением, а переговорной площадкой может стать ООН.

«Мы призываем США и РФ вступить в конструктивный двусторонний диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия под эгидой ООН», — говорится в сообщении ЕП.

Луазо также выразила обеспокоенность в связи с выходом США и России из ДРСМД. Она отметила, что данный документ на протяжении десятилетий был гарантией мира и безопасности. Теперь же безопасность всего мира оказалась под угрозой.

Ранее сообщалось, что США предложили сформировать новый ДРСМД с участием России и Китая. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что Пекин не захочет участвовать в этом соглашении.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением,  наотрез отказался обсуждать данную инициативу.

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Источник: РИА Новости
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