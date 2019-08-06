Огневой рубеж России и Ирана — военная полиция соревнуется на «АрМИ-2019». ФАН-ТВ

В рамках пятых международных армейских игр прошел первый конкурсный день между военными полицейскими. «Страж порядка» включает в себя четыре этапа, и один из них — огневой рубеж. Представители России, Ирана и Армении сразились в стрелковых навыках. В накрытой галерее им было необходимо сделать по пять выстрелов из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

«Ближние мишени для стрельбы из пистолета, дальние — из автомата. Стрелок сам выбирает вид оружия, из которого будет производить стрельбу первым, по команде руководителя стрельбы он открывает огонь, в мишень должны попасть не менее двух пуль», — рассказал об этапе главный судья конкурса Борис Усманов.

Сложность соревнования заключается в том, что некоторые из мишеней закрыты декорациями, за попадание в которые участникам назначаются штрафные баллы.

Также штраф можно получить только за одно попадание — выстрелить в цель нужно минимум дважды. Время на стрельбу не ограничивается, но учитывается при подведении результата.

«Сложность в том, что надо переключаться из одного оружия на другое, и все это выполняется в движении. И так как упражнение проходит на время, это давит немного, то есть стараешься выполнить быстрее, из-за этого сложность», — поделился Александр Мальцев, участник конкурса, сборная России.

Атмосфера соревнований дружественная, но как и во всех состязаниях — каждый бьется за победу, ведь первое место будет только одно.

«Наши соревнования, стрельба, бег, разные препятствия, все это обычная боевая подготовка. Мы тренировались каждый день в нашей стране с утра до ночи. Думаю, что у нас все получится», — говорит Тарон Аракелян, участник конкурса, сборная Армении.

«Российская команда должна победить», — уверен Александр Мальцев.

Участников конкурса «Страж порядка» ждет еще три этапа: преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, командная гонка по преодолению естественных преград.