Гудков вновь получил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей

Москва, 6 августа. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова из-за подделки подписей.

Во вторник рабочая группа ЦИК обсудила вопрос о допуске Гудкова до выборов в Мосгордуму. Члены группы постановили, что соратника блогера Алексея Навального нельзя допускать из-за подделки документов.

По результатам проверки бумаг Гудкова была возвращена 31 подпись избирателей, которые ранее считались недействительными, однако этого все равно недостаточно для прохождения порога. В настоящее время для регистрации соратнику Навального не хватает еще 300 достоверных подписей.

Команда Гудкова по решению рабочей группы получила возможность дополнительно ознакомиться с документами и представить свои доказательства. Окончательное решение по жалобе Гудкова Центральная избирательная комиссия примет на заседании 7 августа.

Напомним, соратникам Навального, которые хотели баллотироваться на выборы в Мосгордуму, было отказано в регистрации из-за превышения порога брака в предоставленных документах. Специалисты обратили внимание на огромное количество подделок и «мертвых душ» среди подписей. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ». Еще во время подписной кампании полиция обнаружила целую «фабрику» по подделке подписных листов в одной из столичных квартир.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Соратники Навального призвали своих сторонников к нарушению порядка и вывели их на незаконные митинги. Незарегистрированные кандидаты пытаются скрывать тот факт, что отказ ими был получен на законном основании.