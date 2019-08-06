Известная российская бизнес-леди Алла Вербер скончалась в Италии

Москва, 6 августа. Фешн-директор московского ЦУМа и вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер скончалась во время отпуска в Италии. Известной российской бизнес-леди был 61 год, сообщил источник Nation News.

Согласно предварительным данным, предпринимательница умерла от инфаркта в итальянской комунне Форте-дей-Марми (регион Тоскана).

Отметим, что ранее у Вербер был диагностирован рак крови третьей степени, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание. Другие подробности не уточняются.

Напомним, что накануне скончался известный композитор и автор известной песни «Снег кружится» Сергей Березин. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская. Артисту был 81 год.