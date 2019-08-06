Супруга осужденного экс-губернатора Белых назвала причину развода

Москва, 6 августа. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в рязанской колонии, принял решение развестись с супругой, правозащитницей Екатериной.

«Это решение было принято мной и Никитой Юрьевичем консолидированно», — заявила правозащитница в комментарии Business FM.

Она добавила, что причиной развода стало намерение «застраховаться с точки зрения безопасности». По словам женщины, когда у заключенного жена – правозащитница, занимающаяся расследованиями, это «рискованная история». Белых выразила надежду, что они с супругом сохранят хорошие отношения и останутся друзьями, сообщает НСН.

Бывший губернатор Кировской области и Никита Белых и Екатерина Рейферт заключили брак в ноябре 2017 года, в самый разгар судебного процесса. Тогда же пара обвенчалась в СИЗО «Лефортово», пишет «ФедералПресс».

Экс-губернатор Кировской области был задержан летом 2016 года в момент получения взятки. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 48 млн рублей. Екатерина Белых заявила, что восемь лет колонии «равносильны смертному приговору».

Ранее осужденный за взяточничество экс-губернатор попросил отсрочку для выплаты штрафа. Супруга экс-губернатора заявила, что на выплату этой суммы Белых потребуется «плюс-минус тысяча лет». Она подчеркнула, что такой штраф якобы является «совершенно необоснованным».