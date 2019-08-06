В Совфеде назвали очень плохим признаком для Украины сокращение пассажиропотока в РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток в Россию сокращается. По его словам, украинцы предпочитают использовать железнодорожный транспорт для путешествий в страны Европы.

«Мы видим, и это объективно, что пассажиропоток в Российскую Федерацию сокращается», — сказал украинский чиновник на пресс-конференции.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что однозначно говорить о том, почему произошло падение пассажиропотока, если такая тенденция действительно имеет место, достаточно сложно. Вероятно, она обусловлена политической конъюнктурой.

«Честно говоря, сложно сказать, с чем это связано. Сейчас летний период, многие ушли в отпуск и ждут неких изменений на территории Украины, что эти изменения будут, и люди смогут найти работу на территории собственной страны. Также возможно, что это обусловлено надеждой на улучшение отношений между Россией и Украиной», — рассуждает член верхней палаты российского парламента.

Он напомнил, что огромное количество украинцев работает на территории Российской Федерации. И если Россию перестали посещать те украинцы, которые были ранее трудоустроены на территории нашей страны, то это нанесет ущерб экономике соседнего государства.

«Если заявление Омеляна подкреплено статистикой, то для Украины это является негативным моментом. Потеря рабочих мест крайне сложно восстанавливается, ниши занимаются, приезжают люди из других бывших союзных республик. Для Украины это очень плохой признак», — подытожил Франц Клинцевич.

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева прекратилось авиасообщение. Пассажирские поезда еще ходят, но их число значительно снизилось. Кроме того, на Украине неоднократно заявляли о том, что планируют прекратить и железнодорожное сообщение.

Отношения России и Украины испортились после антиконституционного государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Киев безосновательно обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте в Донбассе, отрицая при этом тот факт, что фактически на юго-востоке страны идет гражданская война.