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Самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе Крымского моста

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Самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе Крымского моста

Симферополь, 6 августа. Патрульный противолодочный самолет ВМС Breguet Atlantique ATL2 провел разведывательный полет в районе Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

«Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции, с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Керченского моста», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, полет проходил около 14.00 по московскому времени. Самолет Breguet Atlantique принят на вооружение НАТО в 1964 году, он может использоваться в качестве патрульного или противолодочного самолета.

Отметим, что это далеко не первый случай появления разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) НАТО у границ России, в том числе в районе Крымского моста. В субботу самолет радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел полет вдоль берегов Крымского полуострова.

Минобороны РФ неоднократно призывало НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако в Альянсе игнорируют эти призывы.

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