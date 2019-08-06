Сирия, 6 августа. Тело террориста «Тахрир аш-Шам», похищенного неизвестными, найдено в Идлибе. 200 грузовиков с оружием США прибыли в Хасаку. В Ракке взорван патрульный автомобиль SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ совершили вылет в Идлибе, в Латакии ударили по укрытиям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западе Хамы.

«Исламское государство1»: подозревается в подрыве курдского патруля в Ракке и похищении и убийстве боевика «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: потеряли троих бойцов при теракте в Ракке.

ВС Турции: выступают за возобновление режима прекращения огня в Идлибе.

Международная коалиция: перебросила 200 грузовиков материальной и военной поддержки для отрядов SDF из Иракского Курдистана в Хасаку.

Провинция Латакия

После вчерашних ударов боевиков в направлении авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» ВВС Сирии возобновили вылеты к позициям радикалов в районе города Кабана и склонов Курдских гор на северо-востоке провинции. Днем вертолеты ВВС Сирии сбросили боеголовки на укрытия джихадистов, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Информация о потерях боевиков в живой силе и военной технике пока выясняется.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии сбросили снаряды на опорные пункты джихадистов в предместья города Хиш. И, как сообщило информационное агентство Idlib Plus, ВВС Сирии также совершили повторный вылет в район города Хан-Шейхун и поселка Аль-Дикна, в окрестностях которых были сброшены снаряды на ракетные установки боевиков. Как передает новостной портал Step News Agency, самолеты ВКС РФ нанесли удары по боевикам на подступах к городу Шейх-Дамис.

Сирийские источники сообщают, что Турция призывает Россию посодействовать возобновлению прекращение огня в Идлибе. Однако напомним, что режим тишины продлился в зоне «Большого Идлиба» всего три дня, и из-за провокаций со стороны радикалов Дамаск принял решение о возобновлении боевых действий.

Новостной канал SMM Syria сообщил, что было обнаружено тело боевика «Тахрир аш-Шам» Абу Сайля. Боевик был похищен неизвестными в городе Тель-Тукан. Подробностей происшествия пока неизвестно. В похищении боевика «Тахрир аш-Шам» подозреваются террористы подпольных бандгрупп «Исламского государства». Ранее между двумя этими группировками не раз происходили столкновения.

Провинция Ракка

Неэффективными показывают себя меры безопасности, на которые пошли курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) после серии взрывов на подконтрольных им территориях. Как передает новостное агентство Masar Press Net, в административном центре провинции Ракка днем был взорван патрульный автомобиль бойцов «Асайиш», в результате чего трое радикалов были убиты или получили тяжелые ранения. Район был оцеплен. В минировании автомобиля подозревают террористов «Исламского государства». Медиаканалы, подконтрольные боевикам ИГИЛ1, пока не торопятся опровергать или подтверждать курдские обвинения.

Провинция Хама

Военные самолеты ВКС РФ нанесли точечные удары по укрепрайонам радикалов «Тахрир аш-Шам» в северо-западной части Хамы — в предместьях города Аль-Латамина и у поселка Мурек, о чем сообщило информационное агентство Idlib Plus. Авиаудары ВКС РФ носят ответный характер, так как несколькими часами ранее боевики обстреляли ракетными снарядами деревни Джурин, Аль-Джейид и Айн Сулейм, в результате чего пострадало шесть мирных жителей, а двое скончались на месте от полученных ран.

Провинция Хасака

На сирийско-турецкой границе силы международной коалиции во главе с США ведут наблюдение за территорией после столкновений между турецкой армией и курдскими отрядами SDF. По данным портала Anna News, у города Тель-Хинзир авиация вела ночную разведку с применением осветительных ракет. Помимо этого в город Камышлы прибыл конвой из двухсот грузовиков с подкреплением для курдских отрядов, как передает Twitter-канал Rojava Network. Военно-материальное обеспечение продолжает прибывать из Иракского Курдистана. Из этого можно сделать вывод, что США не рассчитывают на конструктивные переговоры с Турцией по поводу формирования «буферной безопасной зоны» на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.