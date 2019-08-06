Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Донбассом

Киев, 6 августа. «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») возобновляют железнодорожное сообщение с Донбассом. Речь идет об участке «Мариуполь — Южнодонбасская», который был закрыт для украинских поездов с 2014 года. Отметим, что оба населенных пункта находятся под контролем Киева.

«Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская», — отметил директор «Донецкой железной дороги» (филиал «Украинских железных дорог» в Донбассе) Сергей Бугаев.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что перед восстановлением движения поездов «Донецкая железная дорога» и специалисты штаба операции Объединенных сил проверили всю железнодорожную инфраструктуру, сообщает «Утро.ру».

Железнодорожное сообщение было прервано на фоне гражданской войны, которая продолжается на востоке Украины с 2014 года. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.