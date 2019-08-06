В Госдуме призвали россиян не бояться отстаивать свое право на труд

Россиянам стоит бороться за свои права и не молчать о нарушениях законодательства со стороны работодателя. Такую позицию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее совместное исследование экспертов Института Гайдара и РАНХиГС показало, что каждый пятый россиянин боится потерять работу. Такие данные приведены в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России».

«20% — это плохой показатель. Люди не должны бояться. Любой страх сразу создает систему сдержек. Если человек находится в состоянии страха, он не может нормально работать, развиваться, от этого страдает производительность труда», — заявил Нилов.

По его словам, подобные ситуации возникают из-за того, что работодатель нарушает трудовое законодательство.

«Люди не верят, что свои права можно отстоять в суде, в трудовой инспекции, прокуратуре. Хотя есть много примеров, когда права работников защищались при обращении в срок», — добавил депутат.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР рассказал, что наниматели часто используют такой способ воздействия, как стимулирующие выплаты.

«Сама зарплата устанавливается небольшая, а стимулирующие выплаты в разы больше нее. И регулируя эти стимулирующие выплаты, выплачивая на фиксированном уровне заработную плату, они таким образом могут влиять на людей, вынуждая их покинуть работу», — пояснил парламентарий.

Существует и злоупотребление с использованием ненормированного рабочего дня. Это превращается в постоянно действующую норму, человека перегружают, заставляя либо уйти, либо тянуть эту тяжелую ношу, отметил Нилов.

«Сколько примеров, когда человек не может выдвинуться кандидатом в депутаты, его заставляют сняться, пугая тем, что он будет уволен. Хотя, согласно трудовому законодательству, по таким причинам уволить нельзя. За это можно только работодателя привлечь к ответственности — он оказывает политическое давление», — поделился депутат.

Надо стремиться к тому, чтобы никто ничего не боялся, а рынок труда был мобильным, уточнил парламентарий.

«У нас есть профсоюзы, трехсторонняя комиссия (по регулированию социально-трудовых отношений. — Прим. ФАН), Трудовой кодекс, трудовая инспекция, прокуратура. Молчать нельзя. Если есть данные, подтверждающие нарушение, надо свои права защищать, в том числе и в суде. Например, работника незаконно уволили, он ждет, а потом сроки давности истекают и он уже не может в суде себя защитить», — подытожил Нилов.

Согласно последним официальным данным Росстата, уровень безработицы в России за март-май 2019 года составил 4,7%.