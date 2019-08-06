Эксперт назвал причину краха авиационной отрасли Украины

Украинская авиастроительная отрасль находится в самом худшем состоянии из-за вражды с Россией. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Левочкин.

Он отметил, что из-за отсутствия российских деталей, поставка которых прекратилась после решения Киева остановить техническое сотрудничество с Москвой, авиастроительные заводы страны находятся на грани закрытия.

«Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле-Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах», — цитирует Левочкина пресс-служба «Оппозиционной платформы».

Уже на протяжении двух десятилетий за украинской авиационной отраслью наблюдает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«После развала авиационная отрасль Украины переживала очень тяжелую стагнацию. И по мере того, как кооперация с Россией сходила на нет, ситуация в фирме «Антонов» становилась все тяжелее и тяжелее. В итоге Россия и Украина перестали вместе делать самолеты по типу Ан. Кроме того, военная авиация Украины была вооружена старенькими самолетами. Разрыв кооперации закрыл поставки запчастей для украинской боевой авиации. Тем не менее украинская мафия нашла какие-то подступы к российским торговцам, которые таскали запчасти через границу для военных самолетов. Позже Украина закупала их у вышедших из строя самолетов, находящихся у стран Варшавского договора. Последним предсмертным состоянием было то, что на Украине из 10 самолетов лепили один», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако у авиационной отрасли Украины есть позитивный, хоть и маловероятный путь, считает военный эксперт.

«Тяжелая болезнь по политическим мотивам может прекратиться, если новая украинская власть протрезвеет. Фактически весь военно-промышленный комплекс Украины процентов на 90 завязан на Россию. Кооперация добила остатки авиационной промышленности. Без кооперации, без российских кровеносных сосудов у них ничего не получается. У них есть путь возобновления кооперации, либо же придется закрыть заводы и переходить на западные стандарты, открыв их производство. Во втором случае Запад может по ряду геополитических причин передать Украине учебные самолеты. В последующем Запад привезет туда свои технологии и материалы», — сообщил он.

По военно-политическом соображениям Украина будет делать все, чтобы России было невыгодно, говорит Баранец.

«А Украина почувствует себя по авиационной части суверенным государством. И Украина вряд ли сможет построить с нуля свою авиационную промышленность. У этой промышленности еле прощупывается пульс. В комплексе современный самолет Украина делать не может», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко разорвал целый ряд документов о сотрудничестве с Россией. Среди них оказалось соглашение о военно-техническом взаимодействии. Это привело к тому, что целые отрасли производства, которые прежде работали в тесной кооперации с российскими партнерами, остались без комплектующих.