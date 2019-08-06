Пушков поймал НАТО на признании о планах на Крым и Севастополь

Москва, 6 августа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поймал генсека НАТО Йенса Столтенберга на признании о планах альянса на Крым и Севастополь.

Пушков отреагировал на новое заявление Столтенберга по Крыму. По словам генсека Североатлантического альянса, «возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок». Одним из последствий этой конкуренции представитель военно-политического блока назвал воссоединение России и Крыма.

«Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами», — написал Пушков на своей странице в Twitter. — То есть признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался».

Ранее слова Столтенберга прокомментировал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он напомнил, что полуостров воссоединился с Россией исключительно по желанию самих крымчан.

Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 6, 2019

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором около 97% жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». Большинство западных стран поддержали позицию украинского руководства.