Тюменские следователи проверят сообщения о захороненной в пакете труженице тыла

Тюмень, 6 августа. Управление Следственного комитета РФ по Тюменской области проведет проверку после сообщения о захоронении 91-летнего ветерана тыла Анны Бусыгиной в пластиковом мешке. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР.

Информация о захоронении заслуженной труженицы тыла появилась в социальных сетях. По словам пользователя соцсети «ВКонтакте», пенсионерку из тюменского пансионата для ветеранов после смерти сначала долгое время держали в морге, а затем провели захоронение без полагающейся процедуры прощания с покойной. Скончавшуюся женщину положили в гроб в черном санитарном мешке, пишет URA.RU.

По данным «ФедералПресс», скандальный инцидент находится под контролем заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

«… по факту захоронения бывшего жителя пансионата ветеранов войны и труда Анны Бусыгиной, рассказанном средствами массовой информации Тюменской области, будет проведено служебное расследование», — сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В департаменте заявили, что ветерану установят памятник на средства из областного благотворительного фонда «Благодарение победителям». Департамент также проведет проверку пансионата после сообщения о захоронении ветерана в пакете.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Тюмени, который во время застолья с алкоголем в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую девушку.