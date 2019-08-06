Киев нашел замену российскому дизтопливу

Киев, 6 августа. Украинские власти надеются избежать образования дефицита дизеля после введения спецпошлин на российские товары. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, Киев может заменить российские поставки дизтопливом из Белоруссии и стран Евросоюза.

Как утверждает Герус, Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Белоруссия) уже согласился увеличить поставки на Украину в августе и сентябре на 25% — с 180 тыс. до 250 тыс. тонн. Также поставки готовы увеличить нефтезаводы в Литве и других странах ЕС.

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь с Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», — отметил представитель президента.

В октябре же сезонный спрос снизится, и потребление дизельного топлива в стране сократится, уверен Герус. В то же время чиновник не стал уточнять, во сколько Украине обойдется подобная замена российских поставок.

Напомним, что с 1 августа власти Украины ввели специальные пошлины на российские товары, среди которых оказалось и дизельное топливо. В результате крупнейшие поставщики отказались возить дизель на Украину.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда Украина себе в убыток отказывается от российских товаров в пользу европейских. Ранее Киев прекратил закупку российского газа. Вместо этого страна начала приобретать более дорогой газ у Европы, хотя по сути это был все то же российское топливо, но только распространяемое через перекупщика, а не напрямую. Аналогичная ситуация была с углем. Отказавшись от угля из России и Донбасса, Украина начала закупать сырье в США и ЮАР, переплачивая за доставку по морю.