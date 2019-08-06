Патрушев рассказал о расширении сотрудничества между спецслужбами РФ и США

Москва, 6 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о расширении сотрудничества между спецслужбами РФ и США.

По его словам, по итогам последней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были даны указания о расширении сотрудничества между спецслужбами двух стран.

«Они не по всем направлениями сотрудничают, но это сотрудничество расширяется и, я полагаю, будет расширяться», — пояснил Патрушев.

Он также добавил, что вопросы стратегической стабильности обсуждается в ходе встреч с представителями США по линии Совета безопасности РФ.

«Считаю, что очень важно, чтобы и по линии оборонных ведомств эта тема затрагивалась. Считаю, что эти ведомства исключительно компетентны и могут дать большой позитив с точки зрения стратегической стабильности», — добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также добавил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) свидетельствует о том, что Вашингтон пытается обеспечить свое превосходство в мире. Он также напомнил, что к 2021 году США планируют выйти из договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

«Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают», — пояснил Патрушев.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года по инициативе президента США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, причиной выхода Вашингтона из ДРСМД якобы стало «нарушение соглашения» российской стороной.

Президент РФ Владимир Путин назвал голословными обвинения Трампа, отметив, что подобные заявление являются предлогом для выхода США из ДРСМД. При этом глава государства подчеркнул, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны США на территории Румынии.

В начале июля 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД, который стал ответом на аналогичные действия Вашингтона.