Предсказавший войну на Украине писатель отреагировал на идею о стене в Донбассе

Стена на границе между Украиной и республиками Донбасса построена не будет. Идея о ее возведении лишена смысла, поскольку в Киеве на самом деле не собираются прекращать войну. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член общественной палаты ЛНР, писатель Глеб Бобров, предсказавший в романе «Эпоха мертворожденных» гражданскую войну на Украине.

Таким образом писатель отреагировал на слова депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александра Дубинского о том, что одним из вариантов установления мира в Донбассе может стать возведение стены на границе с ДНР и ЛНР. При этом новоиспеченный украинский парламентарий сослался на пример Израиля, где «на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину».

«Это чушь. Они с 2014 года строят «великую украинскую стену» на границе с Россией. Можно посмотреть, что эта стена собой представляет, — у меня куры во дворе огорожены более надежной проволокой», — разнес идею Дубинского собеседник ФАН.

По его мнению, никакого кардинального изменения военной ситуации в Донбассе не произойдет.

«Никакого изменения ситуации на линии противостояния в Донбассе мы не ждем. Может быть, выделят деньги на строительство стены, которые, как обычно на Украине, раздербанят. При этом для виду построят что-то», — сказал Глеб Бобров.

В целом, ждать, что Украина станет вменяемой и договороспособной страной, при Владимире Зеленском не стоит, считает писатель.

«В партию Зеленского «Слуга народа» набрали малолеток-блогеров. Они будут говорить и делать то, что им скажут дяденьки посерьезней. А говорить им будут то же самое, что и при Порошенко. Разве кому-то из настоящих хозяев Украины выгодно мир в Донбассе установить? Не для этого вся каша заваривалась в Киеве», — добавил собеседник ФАН.

Писатель рассказал, что луганчане уже не раз убеждались: инициативам украинской стороны доверять не стоит.

«Даже мост через Северский Донец возле станицы Луганской, который сами же «укры» и взорвали, они не могут восстановить, несмотря на все свои заверения. Вместо строителей на мост с украинской стороны пришла толпа с оружием, якобы для разминирования. При этом никто не объяснил, для чего было загонять целое вооруженное подразделение на разрушенный мост. Конечно, наши военные не стали их пропускать», — рассказал Бобров.

В ЛНР жители не ждут никакого политического решения конфликта, отметил член Общественной палаты республики.

«Видно, что Зеленский боится «нациков» и чуть что начинает поддаваться и лебезить перед ними. Война скорее закончится, если начнется несанкционированное наступление украинской армии на ЛНР и ДНР. К такому повороту у нас готовы и способны надолго отбить желание воевать у свидомых», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании неоднократно подчеркивал, что его главной задачей является мир в Донбассе.

6 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны ВСУ «ведутся фактически ежедневно», страдают мирные граждане.