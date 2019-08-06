Безнаказанность Соболь толкает участников незаконных митингов на преступления

Москва, 6 августа. Безнаказанность правой руки скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь за организацию незаконных митингов и массовых беспорядков может стать опасным для России прецедентом.

Так называемые «оппозиционеры» начали призывать москвичей к несанкционированным публичным мероприятиям после того, как им отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей. Так, у Любови Соболь процент «брака» составил практически 15% от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли фамилии мертвецов, а в одной из московской квартир — настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Соратники Навального начали призывать москвичей участвовать в незаконных митингах, тем самым создавая благоприятный фон для радикалов, которые могут использовать массовые беспорядки для осуществления экстремистской деятельности и насилия. Напомним, в понедельник московский суд арестовал блогера Владислава Синицу, призывавшего к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и правоохранительных органов. Он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия».

«Оппозиция» 27 июля провела незаконный митинг в центре столицы. Участники этой сходки провоцировали правоохранителей, кидали в них бутылки, куски асфальта и даже мусорные баки. Росгвардейцы и полицейские вели себя профессионально и максимально аккуратно. Они делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан. Второе несанкционированное публичное мероприятие прошло 3 августа. В МВД неоднократно предупреждали о незаконности подобных митингов, но сторонники Навального демонстративно на это плевали и продолжали призывать горожан выйти на улицы.

Организаторы несанкционированных сходок отделались только испугом, а именно административными арестами на срок от 3 до 30 суток. Соболь, в свою очередь, получила штрафы.

Если взять в расчет тот факт, что в отношении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании крупных сумм, то для Соболь финансовые наказания не страшны. Отметим, против правой руки Навального к настоящему моменту уже возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Кроме того, Соболь является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

Соболь пытается избежать реального наказания, прикрываясь малолетней дочерью. Согласно российскому законодательству, наличие ребенка защищает женщину от административного ареста, а уголовное наказание может быть заменено условным. Примечательно, что Соболь уже три недели не проживает дома, следовательно, воспитанием дочери не занимается. Да и во время подписной кампании она совсем не уделяла времени ребенку — домой приходила поздно, а иногда вообще ночевала на работе. Получается, что арест Соболь совершенно никоим образом не повлияет на воспитание ребенка и не нарушит его прав. Она прикрывается дочерью в «политической борьбе» и использует ребенка для давления в социальных сетях, пишут Nation News.

Кроме того, отсутствие реального наказания Соболь может стать опасным прецедентом, и любые радикалы смогут прикрываться малолетними детьми, чтобы уйти от ответственности за преступление. Соратнице Навального, согласно статье 212 УК РФ, за тройное нарушение порядка проведения митингов светит тюремное заключение сроком до 10 лет.

По аналогичной схеме начали действовать и другие активисты, которые приходят на незаконные сборища с детьми. Например, Сергей Фомин, член штаба Соболь, который дирижировал беспорядками на несанкционированном сборище, прикрылся годовалым ребенком в качестве живого щита, чтобы убежать от полиции во время задержания провокаторов и дебоширов. Не зря говорят, что дурной пример заразителен. В данном случае эксплуатация Соболь своей дочери в политических целях является для других провокаторов примером того, как избежать наказания. Поэтому мягкое отношение суда к таким родителям не защищает детей, а, наоборот, ставит их под удар.

Напомним, московская прокуратура сообщила о проведении проверки из-за участия в несанкционированных митингах так называемой «оппозиции» 27 июля и 3 августа несовершеннолетних и граждан с детьми.

Разбирая ситуацию с Соболь, можно вспомнить еще один пример безнаказанности. Например, ее руководитель, скандалист Алексей Навальный уже не первый год занимается организаций массовых беспорядков в России, но он отделывается только административными наказаниями. Российская правоохранительная система, скорее всего, очень лояльно относится к этому персонажу, чтобы не давать ему лишние поводы для организации акций. Но, видимо, сам Навальный воспринимал эти поблажки как слабость. В своей безнаказанности уверилась и Соболь. Такая ситуация является очень опасной, так как другие организаторы массовых беспорядков могут последовать их примеру.