Сирия, 7 августа. Главарь «Ан-Нусры» выразил благодарность «Белым каскам» в Идлибе, племена Сирии потребовали вывода сил США, террористы ИГИЛ1 напали на иракских военных. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили схрон ИГ1 в районе Дейр-эз-Зора, провели совместные учения с ВС Ирака в районе Абу-Кемаля, нанесли авиаудары по террористам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: захватили крупный груз наркотиков в Аль-Бабе, разобрали часть стены на границе Алеппо и Турции.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за гибель пяти иракских военных в Киркуке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выразила благодарность псевдогуманитарной организации «Белые каски» в Идлибе.

Курды: схватили предполагаемого сторонника ИГ в Ракке, подозреваются в похищении 15-летней девочки в Ракке.

Провинция Алеппо

Так называемая полиция и силы безопасности на севере Алеппо, на территории, занятой турецкими войсками и их союзниками из «Свободной сирийской армии» (ССА), арестовали крупный груз наркотиков. Грузовик с крупным грузом гашиша был задержан на одном из контрольно-пропускных пунктов ССА в городе Аль-Баб. Как утверждает агентство Step News, в рамках борьбы с наркоторговлей боевики провели рейды на нескольких фермах в районе города Хазван к западу от Аль-Баба. Было изъято значительное количество кустов конопли и готового наркотика. Источник отмечает, что фермеры на севере Сирии стали выращивать наркотические растения на фоне разрухи и экономического упадка, вызванного турецкой оккупацией.

Турецкие войска демонтировали часть бетонной стены на границе с Сирией в восточной части провинции Алеппо. Источник в Twitter (@smmsyria) предполагает, что эти действия производятся в порядке подготовки к новой военной операции ВС Турции в Северной Сирии. Отмечается, что в непосредственной близости от места происшествия находятся два курдских анклава.

Тот же источник опубликовал фотографию бывшего боевика из группировки «Ансар аш-Шам» («Стражи Леванта») Омара Джумы, который, как утверждает Twitter-канал, прибыл в Турцию с большой суммой денег, которую он заработал манипуляциями с кассой группировки и продажей оружия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Минобороны РФ сообщает об обнаружении в провинции Дейр-эз-Зор схрона с боеприпасами иностранного производства, агитационной литературой и флагами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Тайник был обнаружен в одном из зданий в районе Аш-Шула к западу от города Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и ВС Ирака провели совместный осмотр местности на границе между двумя государствами для обеспечения работы пограничного перехода в районе Абу-Кемаля и Аль-Каима, передает местный источник.

Провинция Идлиб

Главарь террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой1», Абу Мухаммад аль-Джулани выразил благодарность печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски». Как рассказал главарь «Тахрир аш-Шам», сотрудники «Белых касок», известных своими пропагандистскими роликами о «последствиях химических атак», якобы совершенных САА, выполняли для террористов функцию споттеров, сообщая боевикам о появлении над Идлибом самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Благодарность от аль-Джулани стала очередным наглядным доказательством сотрудничества между созданными офицером британской разведки «Белыми касками» и связанными с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) террористическими группировками в Идлибе.

Провинция Ракка

Неизвестные террористы взорвали дом жителя Ракки по имени Абу Ахмед Аль-Мухтар, расположенный в квартале Аль-Хафарин около мечети Ан-Нур, сообщает местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost). О жертвах и пострадавших не сообщается.

Курдские бойцы захватили предполагаемого сторонника «Исламского государства» по имени Абдул Карим Хаджи Юнус. Как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), предполагаемый сторонник террористов был выявлен в ходе расследования, проведенного так называемыми силами внутренней безопасности Рожавы.

Общественная организация Raqqa Is Being Slaughtered Silently подозревает курдские силы в похищении в провинции Ракка 15-летней девочки. Как сообщает Orient News, девочка была похищена, когда ехала со своей бабушкой в город Аль-Калита. Курдские вооруженные формирования подозревают из-за принятой ими практики насильственного призыва несовершеннолетних в ряды проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Провинция Хасака

Шейхи арабских племен и вожди племен, обитающих к востоку от Евфрата, в ходе очередной встречи в провинции Хасака выразили несогласие с американской оккупационной политикой на севере Сирии и призвали к сохранению единства и суверенитета Сирии, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_). В ходе встречи лидеры кланов и племен поклялись защищать единство Сирии, которому угрожает американская оккупация.

Ирак

Террористы группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение на иракских военных в иракской провинции Киркук. Как сообщает источник в Twitter (@jacksanders1965), террористы утверждают, что их «спящая ячейка» убила пятерых иракских военных в ответ на воздушный рейд, проведенный иракскими силами безопасности против ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.