В Госдуме призвали ответить на политику США на Украине поставкой оружия Кубе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Операций объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, который называет себя «официальным русофобом» и говорит, что у него «личные счеты с президентом России Владимиром Путиным». В Госдуме отреагировали на это решение.

Депутат Госдумы Олег Нилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на «дрожь и неуверенность молодого, начинающего президента Зеленского», с которой он говорил о назначении нового командующего ВСУ в Донбассе журналистам.

«Здесь есть психологические нотки, которые говорят, что человек не просто не уверен, он не управляет ситуацией. Ему сегодня написали какой-то сценарий и он его выдал, а как объяснить — не знает, — считает Олег Нилов. — Эти кадровые решения его самого лихорадят, он не знает, что сказать, дрожит. Потому что это не его решение назначить вот этого ястреба. Зеленский все-таки здравый человек. Вот эти два шага налево, два шага направо, два вперед и два назад он может исполнять, но это не его внутренние убеждения. Его заставляют гопак танцевать. Сегодня — с главой администрации, завтра — с командующим, послезавтра — еще с кем-то».

При этом российский парламентарий уверен, что если Зеленский будет и дальше двигаться такими прыжками, то у него ничего не получится.

«Ему нужно в обязательном порядке выполнять свое главное обещание — развести войска и технику, сесть за стол переговоров. Только донецкие и луганские руководители не с ястребами будут разговаривать. И говорить, что завтра-послезавтра мы что-то придумаем, бесполезно. Сначала реализуйте минские соглашения. И зачем [Дональда] Трампа звать? Можно английскую королеву тогда пригласить. Но только на это уйдут годы, а мира так и не будет», — заметил Нилов.

По его словам, решение о назначении командующим операцией в Донбассе генерала, отличившегося при Петре Порошенко своей русофобией, в очередной раз демонстрирует, что Зеленский не является ни верховным главнокомандующим, ни президентом Украины, к сожалению». А унять дрожь Зеленского от ястреба в Донбассе могла бы встреча с Путиным.