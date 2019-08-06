Патрушев объяснил, почему предлагаемый США многосторонний ДРСМД нереален

Москва, 6 августа. Предлагаемый вариант создания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с участием России, США и Китая обречен на провал. Такое мнение высказал во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, Пекин никогда не согласится на подобные условия. Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что, вовлекая в договор Китай, Вашингтон почему-то забывает про Великобританию и Францию, у которых тоже есть ракеты средней и малой дальности, передает ТАСС.

«Мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор — нереально», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым. В прошлом году действующий президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выйдет из договора, поскольку Москва якобы нарушает его условия. Речь шла о ракете 9М729, к которой у Вашингтона были претензии.

Россия устроила открытый показ ракеты, чтобы доказать, что она не нарушает условий ДРСМД, однако США это не убедило. Отметим, что Москва также обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора. Она обратила внимание на пусковые установки американской системы ПРО в Европе, которые способны запускать крылатые ракеты «Томагавк», запрещенные ДРСМД.