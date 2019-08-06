Дайвер рассказал, как его проглотил кит в Африке

Кейптаун, 6 августа. Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф показал снимки, на которых запечатлен момент, где его проглатывает кит.

Barcroft Animals рассказало о случае, который произошел с Шимпфом у берегов Южной Африки. Подводный фотограф снимал морскую фауну неподалеку от Порта-Элизабет. Дайвер наводил фокус на дельфинов и акул, когда из воды неожиданно вынырнул кит.

Все произошло так внезапно, что мужчина даже не успел испугаться. Интуиция подсказала ему, что надо задержать дыхание.

«В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро, — вспоминает он. — В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам».

Через несколько секунд, оказавшись в полной темноте, Шимпф догадался, что его проглотил полосатик Брайда. Этот вид китов является дружелюбным: животные не атаковало дайвера, а случайно съело его вместе с планктоном.

Спустя некоторое время удача улыбнулась подводному фотографу: кит снова открыл свою пасть и выплюнул его обратно в воду.

Произошедшее сфотографировали коллеги Шимпфа, которые находились поблизости. Дайвер признался, за долгие годы занятия подводными путешествиями с ним ни разу не происходило ничего подобного, однако добавил, что повторения ему и не хотелось бы.

По словам экспертов, эта история могла завершится трагично — жизни фотографа действительно угрожала опасность. Дело в том, что полосатики Брайда могут задерживать дыхание на четверть часа и нырять на глубину до 300 метров.