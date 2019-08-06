В ЛНР назвали «карателем» нового командующего силовой операцией в Донбассе

Луганск, 6 августа. Назначение генерал-лейтенанта Владимира Кравченко на пост нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе подтверждает, что Киеву по-прежнему нужен на данной должности каратель, а не миротворец. Соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что назначение Кравченко противоречит обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о достижении мира в Донбассе. По словам Филипоненко, новый командующий Объединенных сил известен как сподвижник украинских националистов. Представитель Народной милиции ЛНР заявил, что именно Кравченко является инициатором карательных операций националистов в Донбассе, при этом сам командующий в данном регионе никогда не был и руководил всем из Чернигова, где расположена ставка оперативного командования «Север».

«Учитывая эти факты его биографии, можно сделать вывод, что главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу, а не боевой опыт которым он не обладает», — сказал Филипоненко.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Владимира Кравченко на пост командующего Объединенных сил Украины в Донбассе 5 августа. Ранее эту должность занимал Александр Сирский, сообщает RT.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Многие жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому правительству. В результате в Донбассе образовались самопровозглашенные народные республики — ЛНР и ДНР.

В основе урегулирования внутриукраинского конфликта лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, но и конституциональную реформу на Украине, обеспечивающую децентрализацию власти и присвоение особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Несмотря на договоренности, режим прекращения огня в Донбассе регулярно нарушается. Так, недавно украинские военные обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР.