Патрушев напомнил, что США не предоставили доказательств нарушения Россией ДРСМД

Москва, 6 августа. США не предоставили ни одного доказательства якобы имевшего место нарушения Россией Договора и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свои собственные нарушения Вашингтон отказался обсуждать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Я не могу назвать ни одного факта [нарушения] или ни одного момента, который якобы они [США] нам предъявили. Таких у нас не было», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что ранее прошла его встреча с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Кроме того, Болтона принял и президент РФ Владимир Путин. В ходе этих встреч не было предоставлено ни одного доказательства нарушения Россией ДРСМД.

Патрушев считает, что США нужен был повод для того, чтобы выйти из ДРСМД. На вопрос о так, как именно РФ якобы нарушает договор, в Вашингтоне ответили «вы сами знаете».

«Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения», — добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Вашингтоне «намекали», что якобы российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Тогда Москва пригласила «в закрытом режиме» посмотреть ракету, чтобы убедиться, что 9М729 не нарушает ДРСМД. Однако Вашингтон отказался. Тогда Минобороны РФ провело открытый показ ракеты в парке «Патриот», но делегация из США проигнорировала показ.

Также Патрушев высказал мнение, что предлагаемый Вашингтоном вариант ДРСМД с участием России, США и Китая обречен на провал. По его словам, Пекин никогда не согласится на подобные условия. Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что, вовлекая в договор Китай, Вашингтон почему-то забывает про Великобританию и Францию.