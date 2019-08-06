Коломойский назвал имена кандидатов в премьер-министры Украины

Киев, 6 августа. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский объявил имена основных кандидатов на пост премьер-министра страны.

По его словам, на пост председателя правительства Украины главными претендентами являются заместитель главы офиса президента государства по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил предприниматель в интервью РБК.

Ранее СМИ сообщили, что администрация главы украинского государства на пост премьера также рассматривает еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совета безопасности Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Напомним, депутат президентской партии «Слуга народа», журналист Александр Дубинский назвал кандидатов на пост генерального прокурора Украины и на должность премьер-министра, которые будут идеальными для Владимира Зеленского.

По словам депутата, идеальным для главы украинского государства премьером будет руководитель президентского офиса Андрей Богдан. Дубинский подчеркнул, что у кандидата есть необходимый опыт. А на должность генпрокурора, с точки зрения журналиста, лучше всего подойдет кандидатура юриста Андрея Портнова. Ранее он был заместителем главы администрации при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.