Прикрываться детьми на незаконных сборищах могут только негодяи, считает Милонов

Прокуратура Москвы направила в суд требование лишить родительских прав супружескую пару, пришедшую на незаконную акцию 27 июля с годовалым ребенком. В Госдуме требование прокуратуры сочли оправданным.

В столичной прокуратуре сообщили, что в ходе незаконного митинга родители передали третьему лицу своего малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии.

«Это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».

Эти нарушения послужили основанием для направления прокурором в суд заявления о лишении супружеской пары родительских прав. Кроме того, прокуратура начала проверку других случаев появления людей с детьми на незаконных акциях 27 июля и 3 августа. Также инициирована проверка по фактам вовлечения несовершеннолетних в незаконные митинги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который сам является многодетным отцом, резко осудил попытки некоторых участников незаконных сборищ прикрываться детьми.

«Я очень внимательно отношусь к соблюдению родительских прав и, как правило, всегда на стороне родителей, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но тут мы, по сути, видим использование ребенка в качестве живого щита, когда родители подвергли своего сына практически смертельной опасности. Ведь неизвестно, что могли учудить провокаторы: они могли начать кидаться камнями или как-то иначе сознательно провоцировать полицию на пресечение правонарушений. На мой взгляд, ни один здравомыслящий родитель не возьмет ребенка на подобную незаконную акцию».

По словам Милонова, если детей берут на разрешенные акции, ничего плохого в этом нет, но это не имеет ничего общего с участием несовершеннолетних в незаконных сборищах 27 июля и 3 августа в Москве.

«Я не против, когда люди выходят даже на политические демонстрации с детьми, но, естественно, только на согласованные. Меня мои дети все время просят взять их на Первомай — такая у нас в семье традиция. И я в детстве ходил на Первомай. Но, когда идет несанкционированная акция и таким образом прикрываются детьми, так поступают только негодяи полнейшие», — подчеркнул парламентарий.

На вопрос, поддерживает ли он изъятие в такой ситуации детей, Милонов ответил так:

«Считаю, что они должны получить такое предупреждение, поскольку мы не знаем, что они сделают дальше. Если люди сознательно подставляют ребенка и прикрываются им при совершении правонарушения, чего дальше от них ожидать?! Возможно, эта временная мера будет охлаждающим душем для этих людей, потому что они уже перепутали берега».

Отметим, что в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Москве корреспонденту ФАН отказались комментировать требование прокуратуры, сославшись на отсутствие детского омбудсмена столицы Игоря Бунимовича.

Напомним, в использовании малолетнего ребенка в качестве индульгенции ранее обвиняли юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму в качестве кандидата из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах. Соболь стала одним из наиболее активных организаторов нескольких незаконных акций в Москве, за что ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. От административного ареста ее спасло наличие малолетнего ребенка.

При этом Соболь, и она этого не скрывает, не видела своего ребенка уже более двадцати дней, поскольку юрист ФБК не живет дома. Бросив дочь на мужа, Соболь якобы «держит голодовку» в своем штабе.

Ранее Виталий Милонов отмечал, что Соболь, при малейшем намеке на возможную ответственность за совершенные ею правонарушения, выставляет собственного ребенка впереди себя в качестве живого щита. Для Любови Соболь малолетняя дочь — всего лишь козырь в том, что она называет «политической борьбой», которая на самом деле всего лишь ее самопиар в соцсетях.

Впрочем, если Соболь станет фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, наличие ребенка не избавит ее от наказания.