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Прикрываться детьми на незаконных сборищах могут только негодяи, считает Милонов

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Прикрываться детьми на незаконных сборищах могут только негодяи, считает Милонов

Прокуратура Москвы направила в суд требование лишить родительских прав супружескую пару, пришедшую на незаконную акцию 27 июля с годовалым ребенком. В Госдуме требование прокуратуры сочли оправданным.

В столичной прокуратуре сообщили, что в ходе незаконного митинга родители передали третьему лицу своего малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии.

«Это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».

Эти нарушения послужили основанием для направления прокурором в суд заявления о лишении супружеской пары родительских прав. Кроме того, прокуратура начала проверку других случаев появления людей с детьми на незаконных акциях 27 июля и 3 августа. Также инициирована проверка по фактам вовлечения несовершеннолетних в незаконные митинги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который сам является многодетным отцом, резко осудил попытки некоторых участников незаконных сборищ прикрываться детьми.

«Я очень внимательно отношусь к соблюдению родительских прав и, как правило, всегда на стороне родителей, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но тут мы, по сути, видим использование ребенка в качестве живого щита, когда родители подвергли своего сына практически смертельной опасности.

Ведь неизвестно, что могли учудить провокаторы: они могли начать кидаться камнями или как-то иначе сознательно провоцировать полицию на пресечение правонарушений. На мой взгляд, ни один здравомыслящий родитель не возьмет ребенка на подобную незаконную акцию».

В использовании малолетнего ребенка в качестве живого щита ранее обвинили юриста так называемого ФБК Любовь Соболь

По словам Милонова, если детей берут на разрешенные акции, ничего плохого в этом нет, но это не имеет ничего общего с участием несовершеннолетних в незаконных сборищах 27 июля и 3 августа в Москве.

«Я не против, когда люди выходят даже на политические демонстрации с детьми, но, естественно, только на согласованные. Меня мои дети все время просят взять их на Первомай — такая у нас в семье традиция. И я в детстве ходил на Первомай. Но, когда идет несанкционированная акция и таким образом прикрываются детьми, так поступают только негодяи полнейшие», — подчеркнул парламентарий.

На вопрос, поддерживает ли он изъятие в такой ситуации детей, Милонов ответил так:

«Считаю, что они должны получить такое предупреждение, поскольку мы не знаем, что они сделают дальше. Если люди сознательно подставляют ребенка и прикрываются им при совершении правонарушения, чего дальше от них ожидать?! Возможно, эта временная мера будет охлаждающим душем для этих людей, потому что они уже перепутали берега».

Отметим, что в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Москве корреспонденту ФАН отказались комментировать требование прокуратуры, сославшись на отсутствие детского омбудсмена столицы Игоря Бунимовича.

Напомним, в использовании малолетнего ребенка в качестве индульгенции ранее обвиняли юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму в качестве кандидата из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах. Соболь стала одним из наиболее активных организаторов нескольких незаконных акций в Москве, за что ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. От административного ареста ее спасло наличие малолетнего ребенка.

При этом Соболь, и она этого не скрывает, не видела своего ребенка уже более двадцати дней, поскольку юрист ФБК не живет дома. Бросив дочь на мужа, Соболь якобы «держит голодовку» в своем штабе.

Ранее Виталий Милонов отмечал, что Соболь, при малейшем намеке на возможную ответственность за совершенные ею правонарушения, выставляет собственного ребенка впереди себя в качестве живого щита. Для Любови Соболь малолетняя дочь — всего лишь козырь в том, что она называет «политической борьбой», которая на самом деле всего лишь ее самопиар в соцсетях.

Впрочем, если Соболь станет фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, наличие ребенка не избавит ее от наказания.

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