Запашный заявил, что вдова Доренко пытается его спровоцировать на иск

Москва, 6 августа. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал слова вдовы Сергея Доренко о том, что «люди должны перестать ходить в цирк». По его словам, у цирка есть претензии к радиостанции «Говорит Москва», а иск к самому журналисту отозван.

«Я вижу, что Юлия… поддерживает риторику своего бывшего мужа. Остается только сожалеть об этом», — заявил он в интервью НСН.

По словам Запашного, Юлии Доренко «не удастся его спровоцировать, чтобы иск против журналиста был возобновлен».

В конце прошлого года журналист Доренко в прямом эфире авторской программы «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» назвал генерального директора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей», его коллег по цеху — живодерами-садистами, а сам цирк — пыточной. Помимо этого, Доренко рассказал, что ему якобы продемонстрировали накаченного «медикаментами» животного. После этого зрители стали возвращать приобретенные билеты.

Ранее в Большом столичном цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Как сообщил представляющий интересы цирка адвокат Михаил Кузнецов, в заявлениях на возврат билетов граждане «в той или иной степени» ссылаются на программу «Доренко против Запашных», сообщает издание Infox.ru.

В апреле 2019 года представители цирка подали в Арбитражный суд российской столицы иск к радиостанции о защите имиджа. Истцы хотят взыскать с ее учредителя 10 миллионов рублей. До трагедии с Доренко они планировали потребовать еще три миллиона лично с корреспондента.

Юлия Доренко в своем Telegram-канале ответила представителям цирка, отметив, что «это победа». По ее словам, «люди должны перестать ходить в цирк».

Журналист Сергей Доренко умер 9 мая в столице на 60-м году жизни. Главреду «Говорит Москва» резко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Экспертиза показала, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.