Книга ФАН «Наш человек в Киеве» расскажет об охоте СБУ и наци за российскими журналистами

Федеральное агентство новостей (ФАН) представляет книгу «Наш человек в Киеве», которая выйдет в августе этого года в издательстве «Родина». Книга написана от лица корреспондента ФАН Игоря Петрашевича, который более двух лет проработал в Киеве, присылая в редакцию аналитические материалы, репортажи и видеофильмы.

О том, что российский журналист под прикрытием работает в столице Украины, знали миллионы простых украинцев, которые читали неподцензурную, достоверную информацию о своей стране на страницах сайта riafan.ru. Многие из них потом писали положительные отзывы в комментариях под публикациями или присылали содержательные письма на почтовые ящики редакции. Но политическая элита Киева требовала «найти и обезвредить» нашего корреспондента, была дана команда СБУ и полиции немедленно разыскать его. Однако это не удавалось почти 30 месяцев, а тем временем Петрашевич даже брал интервью у тех, кто его безуспешно искал, включая руководителей полиции, СБУ и лидеров украинских неонацистов.

Примечательно, что охота за нашим журналистом велась не только спецслужбами Украины, но и украинскими националистами и даже некоторыми местными журналистами, настроенными крайне русофобски. В конце концов наш корреспондент был разоблачен, задержан и депортирован из страны под удивительным для «европейской цивилизованной страны» предлогом — «за факт сотрудничества с российским СМИ».

«В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 года Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», — заявила тогда пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, оправдывая репрессии.

Мы попросили Игоря Петрашевича рассказать для наших читателей те подробности его работы там, о которых сегодня уже можно сообщить широкой публике.

«На Украине я занимался обычной журналистской работой — брал интервью, записывал видеорепортажи, много фотографировал. Важно, что почти каждый мой материал сопровождался видео, то есть документальным подтверждением описываемых событий. Поэтому я отвергаю обвинения в пропаганде — напротив, в крупнейших украинских СМИ зачастую как раз не упоминались те самые события, о которых рассказывало всему миру ФАН. То есть мы дополняли искаженную украинской цензурой новостную картину дня, и именно это обстоятельство вызывало ярость у наших оппонентов, я потом читал их вопли в соцсетях. Чтобы не попасть в руки спецслужб, мне приходилось работать под прикрытием — я изображал журналиста другой страны и долгое время это срабатывало. Однако в последний год работы в Киеве за мной уже велась практически постоянная слежка, не помогали переезды и другие способы скрыться. Особенно доставалось от неонацистов, с которыми несколько раз приходилось даже драться. На Украине неонацисты практически открыто сотрудничают с СБУ, и их атаки на меня создавали большие проблемы. Один из лидеров неонацистов Евгений Карась лично охотился за мной со своей бандой из «С14», приходилось прикладывать много усилий, чтобы продолжать в Киеве свою работу и избегать контакта с этими отморозками. К сожалению, в конце концов меня разоблачили, задержали и депортировали, хотя даже это получилось у них не с первого раза. В том числе потому, что даже самые упоротые националисты и сотрудники спецслужб на Украине еще и необычайно коррумпированы».

Из книги «Наш человек в Киеве» вы узнаете, как подло действуют украинские неонацисты, калеча и убивая инакомыслящих. Как предают коллег киевские журналисты, готовые донести в полицию за одно неосторожное русское слово. Как агенты СБУ могут несколько лет безуспешно искать нашего журналиста в Киеве, а потом отпустить его за взятку.

Вы также удивитесь силе духа простых украинцев, бескорыстно помогавших корреспонденту ФАН. Удивитесь мужеству героев, отважно действующих в антифашистском подполье.

Подчеркнем, художественная книга ФАН «Наш человек в Киеве» — это документальная повесть, основанная на реальных событиях. Откройте ее и читайте до самого финала, а потом передайте друзьям. Пусть весь мир узнает правду о том, что на самом деле происходит в одной европейской стране, в которой, как известно, фашизма нет.