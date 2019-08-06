Кличко пошутил над главой офиса Зеленского

Киев, 6 августа. Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на выпад главы офиса президента Украины Андрея Богдана, с которым ранее у градоначальника уже был конфликт.

Сперва Богдан опубликовал в соцсетях фотографию Кличко с подписью: «Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?». Таким образом, он высмеял мэра за его частые оговорки. Кличко в долгу не остался и опубликовал свою фотографию на серфе, передав заодно привет и Андрею, и Богдану. При этом он упомянул связанного с Банковой бизнесмена Андрея Вавриша, которому, вероятнее всего, дадут место в киевской горадминистрации.

«Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честную и открытую, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину», — пишет Кличко в Facebook.

Напомним, что конфликт между Кличко и Бабичем разгорелся 30 июля, когда глава офиса Зеленского заявил, что градоначальник уже потерял контроль над столицей. Он отметил, что над чиновником стоят некие «смотрящие», которые и определяют политику городской администрации.

Примечательно, что с предложением отправить Кличко в отставку уже выступал президент Украины Владимир Зеленский. Однако за градоначальника заступился лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который предложил мэру объединиться для борьбы с «зеленой чумой».

Отметим, что бывший боксер Виталий Кличко возглавляет городскую администрацию Киева с июня 2014 года. Он неоднократно подвергался критике за неэффективное управление городским хозяйством. Недовольные его работой украинцы указывали на неисправную ливневку и рушащиеся мосты.