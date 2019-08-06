СК РФ назвал число пострадавших после возгорания военного склада под Ачинском

Москва, 6 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара и подрыва боеприпасов на территории войсковой части под Ачинском, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, возгорание на военном складе произошло во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Причина пожара на данный момент остается неизвестной.

«Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — Один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести».

Полный осмотр места происшествия в Красноярском районе запланирован после завершения работ по разминированию. В СК РФ подчеркнули, что расследование по уголовному делу продолжается.

Пожар на военном складе под Ачинском произошел накануне примерно в 13.00 по московскому времени. На объекте, расположенном в пяти километрах от поселка Каменка, хранились артиллерийские боеприпасы. В регионе была проведена эвакуация населения.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич передал в Генпрокуратуру материалы о фейках про пожар на военном складе под Ачинском.