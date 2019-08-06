Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России

Киев, 6 августа. Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт товаров из России. Пошлины введены почти на все российские товары, в том числе на дизельное топливо. Исключением стали товары чувствительного импорта, среди которых уголь, каменноугольный кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Позднее крупнейшие украинские импортеры нефтепродуктов заявили о прекращении поставок дизельного топлива из России в связи с вводом пошлин.

Герус отметил, что украинские власти ожидают сокращения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе, а в сентябре объемы поставок будут сокращены до 10-15%. При этом Киев планирует увеличить объемы поставок дизельного топлива из Белоруссии и стран Евросоюза.

«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти», — пояснил Герус.

Он также добавил, что сокращение объема поставок дизельного топлива из России «позволит уменьшить зависимость Киева и обезопасить Украину». По словам Геруса, в августе и сентябре Белоруссия увеличит поставки дизельного топлива на Украину на 25%.