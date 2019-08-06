В испанском отеле рассказали подробности конфликта с украинцами из-за флага РФ

Барселона, 6 августа. Сотрудники испанской гостиницы, где украинские постояльцы потребовали убрать флаг России, не планируют избавляться от российского триколора.

По словам администрации отеля, российский флаг на территории ресторана говорит о том, что в меню есть блюда русской кухни.

«Украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать. Они жаловались на ресепшне, что везде напишут о нашем отеле», — рассказал сотрудник гостиницы подробности конфликта.

Украинские туристы даже угрожали, что все узнают, что этот отель является «черной точкой для украинцев», пишет «URA.RU».

Кроме того, представитель гостиницы отметил, что в отеле всегда было много украинских путешественников, но никто из них никогда не жаловался на российский триколор.

«Убирать мы его не будем», — резюмировали в испанском отеле.

Ранее сообщалось, что граждане Украины потребовали убрать российский флаг из ресторана отеля, «чтобы не чувствовать себя ужасно на ужине». Позже они попросили туристического оператора найти им другую гостиницу, но им отказали.

Ранее судья из Крыма рассказал, как чиновники из Федерации футбола Украины (ФФУ) предложили порвать паспорт РФ на камеру.