В Госдуме заявили о высокой вероятности ядерного удара США

Вероятность повторного применения ядерного оружия со стороны США очень высока. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 60% респондентов считают, что США представляют для России наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия.

«Соединенные Штаты Америки, несмотря на существование международного гуманитарного права, все-таки применяли ядерное оружие по Нагасаки и Хиросиме. Вероятность того, что они сделают это еще раз, очень высока. И опрос показал, что в повторном применении уверены 60% граждан. На мой взгляд, это действительно так, потому что случай в мировой истории уже был», — заявил Красов.

США были мировым полицейским, зачастую и в нынешнее время они примеряют на себя эту мантию, напомнил парламентарий.

«Российская Федерация всегда выполняла взятые на себя договоренности. Россия — обладательница атомного оружия — никогда его не применяла. Да, разработки в этой области велись, но само оружие по отношению к другим странам не применялось», — обратил внимание депутат.

Собеседник ФАН пояснил, что разделяет взгляды россиян.

«Среди стран, которые обладают атомным оружием (и представляют угрозу. — Прим. ФАН), в первую очередь это Соединенные Штаты Америки. Ни одно другое государство, какая бы политическая ситуация ни складывалась в мире, не брало на себя права применить атомное оружие против другого суверенного государства», — подытожил Красов.

Напомним, США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года — во время Второй мировой войны.