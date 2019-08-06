Москва, 6 августа. Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, об этом рассказали эксперты. Отмечается, что курсы валют в системах бронирования в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.

По данным сервиса «Туту.ру», пока действует курс 71 рубль за евро. Как уточнили эксперты, Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). Таким образом, на каждые тысячу евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тысячи рублей. По словам специалистов, разницу в цене особо ощутят те, кто покупает билеты на дальние маршруты, к примеру, в США или Юго-Восточную Азию.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост цен на авиабилеты. По его словам, в росте цен на авиабилеты нет ничего хорошего, правительство предпринимает необходимые шаги. Российский лидер рассказал, что НДС для авиаперевозок не повышался, а в некоторых случаях он и вовсе обнулен. При этом рост цен на билеты связан в том числе с подорожанием авиационного топлива: например, рост цен на керосин составил 30%. Стоимость авиабилетов в связи с этим увеличилась. У «Аэрофлота» треть цены билета составляет топливо, отметил президент.

Он пообещал, что правительство разберется с данным вопросом. Глава государства призвал решить проблему с ценами на авиационное топливо. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), рост цен на авиакеросин в прошлом году ударил не только по внутреннему российскому рынку авиаперевозок, но и на международных направлениях.

В связи с этим ассоциация просила власти РФ увеличить налоговый вычет из акциза на топливо, чтобы снизить ущерб от скачка цен на авиакеросин.

Также были названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России. С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.

Дешевле всего жизнь в поселке Дедеркой. За сутки проживания здесь нужно будет оплатить 1,3 тысячи рублей, на втором месте – Новотрадное с 1,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.