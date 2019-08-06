Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»

Москва, 6 августа. Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон. Достижением 5-летнего ребенка шоумен поделился в Instagram.

Галкин опубликовал видео, в котором снял новое творение ребенка. Юморист подписал запись словами: «Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный».

На видео девочка рассказала, что сделала гаджет сама, и объяснила, как пользоваться устройством, сделанным из бумаги.

«А у меня четыре игры есть. Вот тарзанка. Вот перевязать куколку. Вот шапку разукрашивать. Вот корону…» — рассказала девочка.

Лиза добавила, что в ее изобретении можно писать все, что угодно, и в смартфоне даже есть стрелочки. По стрелочкам можно ездить, объяснила дочь звездной пары. В конце ролика шоумен показал второй день творения. На кадрах видно, что изобретение за день обзавелось «камерой» и увеличилось в размерах. На вопрос о том, собирается ли она получать патент на устройство, Лиза ответила отрицательно, заявив, что не будет продавать эксклюзивный гаджет, пишет «Вечерняя Москва».

«Нет. Это мой собственный телефон, и я ничего не буду продавать», — заявила маленькая изобретательница.

Ранее Алла Пугачева выложила в Instagram необычное фото Лизы Галкиной. На снимке девочка стоит профилем к камере и, хитро улыбаясь, смотрит в объектив.