В России снизилось число убийств и покушений на убийство

Москва, 6 августа. Количество убийств и покушений на убийство снизилось на 6,5% в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

В сообщении ведомства подчеркивается, что снижение показателя зафиксировано относительно аналогичного периода минувшего года.

«По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5% (с 4577 до 4281)», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Согласно информации ведомства, такая же тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что преступлений стало на 5,2% меньше.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года на территории Российской Федерации предотвращено 17 террористических актов. Как подчеркнул первый заместитель ведомства Александр Буксман во время заседания коллегии, на сегодняшний день «сохраняется опасность формирования очагов террористической активности в регионах страны». По его словам, силовики пресекли 17 таких попыток.