В Киеве ужаснулись от идеи референдума о реинтеграции Донбасса

Референдум о реинтеграции Донбасса является «преждевременным и нецелесообразным», заявил в интервью Федеральному агентству новостей глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Так киевский политолог прокомментировал предложение депутата Верховной рады из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского — поднять вопрос о будущем Донбасса на всеукраинском референдуме. По мнению Михальченко, время для такого референдума еще не настало.

«Проводить референдум о реинтеграции Донбасса сейчас нельзя! Общество расколото! Проводить референдум по такому вопросу абсолютно нецелесообразно, это не вовремя!» — ужаснулся от идеи скорого народного плебисцита глава Украинской академии политических наук.

По словам киевского эксперта, здесь еще не использованы «все дипломатические подходы, методики и технологии».

«Нам нужно подождать — может быть, лидеры ряда стран вернутся к Будапештскому формату… То есть чтобы вопрос реинтеграции Донбасса помогли решить страны, которые обещали Украине защиту от агрессии в обмен на ликвидацию ее ядерного оружия», — предложил Михальченко.

Само заявление Дубинского украинский эксперт счел «непродуманным». Дело в том, что на данный момент в парламентской фракции «Слуги народа» нет скоординированной точки зрения, считает собеседник ФАН.

«Это системная проблема, которая существует в «Слуге народа». Президент неопытен, отсутствует четкая позиция его советников и помощников. Пока они не выработают общую позицию, которую предъявят на первой сессии заседания Верховной рады, все эти сплетни, слухи и предложения не имеют большого значения», — отметил Михальченко.

Ранее депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что окончательное решение по вопросу реинтеграции не подконтрольных Киеву территорий Донбасса должен принимать президент Украины Владимир Зеленский. При этом в начале эту тему депутат предложил обсудить на всеукраинском референдуме.

«Решение, вынесенное на референдуме, определит путь. Это принятие ответственности, в том числе, и за выбор президента», — подчеркнул украинский политик.

Напомним, народные республики Донбасса заявили о своей независимости весной 2014 года. На референдумах, проведенных тогда в ДНР и ЛНР, их жители отдали свои голоса за отделение от Украины. После этого главари киевского антиконституционного переворота развязали кровопролитную братоубийственную войну против непокорных республик, пытаясь заставить их вернуться под власть тризубца.