Пострадавшие жители Латакии рассказали ФАН о попытке боевиков обстрелять «Хмеймим»

Дамаск, 6 августа. Реактивные снаряды, выпущенные террористами в направлении авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», в итоге обрушились на мирных жителей небольшого населенного пункта Руайсат Афиф. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось побывать на месте обстрела и пообщаться с пострадавшими сирийцами.

Напомним, 1 августа по итогам переговоров в Астанинском формате правительственная армия Сирии заявила о введении «режима тишины» на фронтах в провинциях Хама, Идлиб и Латакия. Перемирие поддержали большинство представителей политического блока сирийской «умеренной оппозиции», которые принимали участие в переговорах в Нур-Султане. Однако террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (находятся под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») использовали затишье для новых провокаций.

В понедельник около 14.30 по местному времени (совпадает с московским) средства контроля воздушного пространства на авиабазе РФ зафиксировали пуск трех реактивных снарядов в направлении «Хмеймима». Как и ранее, «Грады» террористов не смогли причинить ущерб военному объекту и самолетам ВКС.

Снаряды рухнули за пределами авиабазы, в непосредственной близости от нее — в жилых кварталах населенного пункта Руайсат Афиф. Лишь по счастливой случайности никто не погиб — ранения получили четверо местных жителей, двое из них были ранены тяжело — 30-летний Мусамма Аллюш и его дядя Мухаммад Аллюш. В момент обстрела сирийцы работали в своем саду — туда и упали снаряды боевиков. В доме находилось еще четыре человека — мать, жена, семимесячная дочь Мусаммы и их соседка. Они не пострадали.

«Внезапно раздался взрыв, я выронил мотыгу и упал. Сначала не понял, что я ранен. Очнулся в беседке возле дома, — рассказал Мусамма Аллюш корреспонденту ФАН. — Боевики, видимо, били по российской военной базе «Хмеймим», она совсем рядом с нашей деревней. Но террористы не могли не знать, что поблизости живут мирные жители. Я ненавижу тех, кто стреляет по нам. Это варвары, для которых нет ничего святого».

Раненым сирийцам оперативно оказали помощь медики. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Мать Мусаммы Мажад Аллюш рассказала, что все местные жители ненавидят террористов, которые стреляют по ним день и ночь, пытаясь попасть по авиабазе «Хмеймим».

«Не жалеют ни женщин, ни детей, ни стариков. Посмотрите, как тяжело ранили моего сына. За что?! — возмущается пожилая сирийская женщина. — Мы простые крестьяне. Хотим спокойно работать на своей земле. Но боевики не унимаются. Только благодаря сирийской и российской армии их наконец удалось потеснить».

Попытки боевиков нанести ущерб российской авиабазе и удары по сирийским городам на северо-западе САР наглядно показывают, почему террористический анклав в «Большом Идлибе» должен быть зачищен как можно скорее. Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что в результате обстрелов боевиков из зоны деэскалации погибло более 60 мирных жителей прилегающих районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.