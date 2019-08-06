Четверо украинских силовиков погибли в Донбассе

Киев, 6 августа. Минобороны Украины сообщило о гибели четырех военных в Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил. В украинском ведомстве заявили, что якобы силовики погибли «в результате вражеских обстрелов».

«С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в Минобороны Украины.

Кроме того, в украинском ведомстве заявили, что якобы силовики не нарушают режим перемирия огня. Однако в Донецкой Народной Республике сообщили, что ВСУ ежедневно нарушают перемирие и обстреливают территорию республик. Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявления Киева о соблюдении режима перемирия неприкрытой ложью. Глава ДНР напомнил, что украинские силовики накануне открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в городе Горловка, сообщает «Царьград».

«Киев в очередной раз демонстрирует приверженность принципам двойной морали. Говоря о мирных инициативах, украинские власти параллельно просят своих американских партнеров увеличить поставки тяжелого вооружения. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома», — заявил Пушилин.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Контактная группа по Донбассу согласовала режим прекращение огня. Перемирие вступило в силу 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже 21 июля.