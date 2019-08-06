Киев заявил о снижении пассажиропотока в Россию

Киев, 6 августа. Пассажиропоток украинцев в Россию сократился, заявил во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы видим, объективно, что пассажиропоток в РФ сокращается. количество украинцев, путешествующих железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕС, перевесило количество украинцев, путешествующих в РФ», — отметил он, выступая на брифинге.

В то же время Омелян не стал уточнять, насколько именно сократился пассажиропоток и до скольки.

Отметим, что у сокращения пассажиропотока в Россию есть объективные причины. Ранее украинские власти прекратили авиасообщение с РФ, а также сильно сократили количество поездов, которые ходят в соседнюю страну.

Тем не менее, судя по статистике, Российскую Федерацию по-прежнему посещают миллионы жителей Украины. Так, в ноябре прошлого года ФСБ сообщала, что только за шесть месяцев страну посетили почти 4 млн украинцев. Речь идет о частных, деловых и туристических поездках.