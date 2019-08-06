Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Киев заявил о снижении пассажиропотока в Россию

48
0 Оставить комментарий

Киев заявил о снижении пассажиропотока в Россию

Киев, 6 августа. Пассажиропоток украинцев в Россию сократился, заявил во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.  

«Мы видим, объективно, что пассажиропоток в РФ сокращается. количество украинцев, путешествующих железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕС, перевесило количество украинцев, путешествующих в РФ», — отметил он, выступая на брифинге.

В то же время Омелян не стал уточнять, насколько именно сократился пассажиропоток и до скольки.

Отметим, что у сокращения пассажиропотока в Россию есть объективные причины. Ранее украинские власти прекратили авиасообщение с РФ, а также сильно сократили количество поездов, которые ходят в соседнюю страну.

Тем не менее, судя по статистике, Российскую Федерацию по-прежнему посещают миллионы жителей Украины. Так, в ноябре прошлого года ФСБ сообщала, что только за шесть месяцев страну посетили почти 4 млн украинцев. Речь идет о частных, деловых и туристических поездках.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров